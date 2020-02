Ultime Milan, Pioli in conferenza stampa

Fiorentina-Milan, Pioli in conferenza | Dopo l’ultima vittoria contro il Torino il Milan punta alla sfida contro la Fiorentina. Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha presentato la partita contro la squadra viola in conferenza stampa.

“A Firenze abbiamo vissuto qualcosa di importante, lì è successo qualcosa che ti lasca il segno per sempre. Siamo stati tutti partecipi di una situazione che abbiamo voluto trasformare con positività. Abbiamo sempre ricordato le qualità umane di Astori. Con la Fiorentina partita sentita. Ho avuto l’onore e il piacere di conoscere Astori, il tatuaggio è una cosa sentita. Sono uscito migliore da questa situazione, come tecnico e come persona. Mi ha aperto altri orizzonti e strade che prima non avevo intrapreso. Situazione che non avrei mai voluto vivere.

Duarte, Krunic, Kjaer e Biglia non sono convocati, il resto della squadra sta bene. La squadra sta molto bene e ha voglia di migliorare la classifica. Ci sono 14 partite che sono tante, abbiamo fretta di migliorare. Ci sono tante situazioni che possiamo sviluppare meglio. Abbiamo molta fiducia e voglia di lavorare. La Fiorentina è forte e in un gran periodo.

La nuova proprietà ha portato entusiasmo a Firenze, l’ambiente è carico dopo l’ultima vittoria. Serve una prestazione da Milan per vincere. La squadra si allena bene, pensiamo al nostro presente per costruire il futuro”.