Calciomercato Juve, Icardi più vicino: Benzema rinnova con il Real Madrid

Mercato Juve, Icardi più vicino? Benzema rinnova con il Real Madrid

Calciomercato Juve Icardi | Il Real Madrid è vicina al rinnovo di Karim Benzema. Come riportato dal noto quotidiano spagnolo AS, vicino alle vicende del club di Florentino Perez, Benzema ha rinnovato con il Real Madrid fino al 2022. Il contratto del calciatore francese è in scadenza nel 2021 e sarà allungato di ancora un anno. L’annuncio ufficiale sarà dato al termine della stagione. Su Icardi c’è il forte interesse del Real Madrid, che però pare abbia deciso di rinnovare il contratto di Benzema. La Juve alla prossima sessione di mercato potrebbe trovarsi la strada spianata.

Juventus, per Icardi è sfida con il Real Madrid

Icardi Juventus | L’attaccate argentino tornerà a Milano. Futuro incerto quello del calciatore di proprietà dell’Inter ma in prestito a fino al termine della stagione in corso. Icardi ha un contratto in scadenza con l’Inter nel 2021 e quasi sicuramente non sarà riscattato dal PSG per 70 milioni di euro. Tornerà dunque a Milano con un anno di scadenza e pronto ad essere ceduto di nuovo. Su di lui c’è il forte interesse della Juventus, ma ci pensa anche il Real Madrid. Il club spagnolo, però, con il rinnovo di Benzema, potrebbe tirarsi fuori a portare Icardi sempre più verso la Juve che il prossimo anno punterà su un nuovo attaccante vista l’età di Higuain. In 26 partite, il calciatore ha messo a segno 18 gol in Francia questa stagione.

Queste le parole di Wanda Nara, moglie e agente del calciatore, nei giorni scorsi: “Se Mauro andrà mai alla Juve? Questo proprio non lo so, non so se l’anno prossimo abiteremo a Milano o a Parigi, col calcio non si sa mai. Lui sceglierà e noi lo seguiremo”.