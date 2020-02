Oroscopo di domani 21 febbraio: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo venerdì.

Oroscopo Paolo Fox 21 febbraio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Periodo più creativo, darai spazio ai progetti e saranno vincenti, perché andrà a diminuire la negatività di Saturno. Sfrutta le opportunità ed evita contrasti di ogni tipo.

Toro. Queste è una fase fortunata per te, non fatevi sfuggire alcuna occasione, che potrà rivelarsi vincente. Le occasioni, infatti, verranno presto a bussare alla tua porta.

Gemelli. Rimettetevi in gioco, è stato un anno pesante. Le tensioni ci saranno sempre, ma non devono spaventarti. I risultati arriveranno, anche se non subito. Attendi aprile, sarà la svolta.

Cancro. Momento di passaggio, un po’ di precarietà nei rapporti di lavoro e per quel che concerne l’amore, ti metterà in agitazione. Arriveranno occasioni importanti nel week-end, sfruttale.

Leone. Giornata positiva, le stelle cambieranno in meglio però solo più in avanti e dunque le novità arriveranno dopo febbraio. Può darsi che qualcuno si senta insoddisfatto, volendo trovare qualcosa di nuovo per la propria vita.

Vergine. Vivi serenità in questo giorno e questo ti permetterà di essere molto produttivo sul lavoro. I rapporti riallacciati in questi giorni ti fanno sentire più tranquillo, favoriti i momenti di relax.

CLICCA QUI PER L’OROSCOPO VIDEO DI PAOLO FOX

Oroscopo Paolo Fox 21 febbraio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. L’arrivo del week-end aumenterà le tue perplessità. Questo è un periodo un po’ caotico per te, sentimentalmente e per quel che concerne il lavoro. Alcune incertezze ti fanno vivere parecchia agitazione.

Scorpione. I sentimenti prenderanno il sopravvento in queste ore. Finalmente ritrovi la serenità che avevi perso nei giorni scorsi.

Sagittario. Questo è un momento positivo per il tuo segno, perché c’è transito positivo del Sole. Guadagni extra per il lavoro, vivrai un momento piacevole sia per quello, che per i sentimenti.

Capricorno. Sono momenti di riflessioni per te e soprattutto per chi vive i rapporti di coppia. Stai cercando di ricominciare da zero, per poter ripartire.

Acquario. Hai voglia di venire fuori da questo momento e passerà tutto attraverso un cambiamento totale della tua routine. Questo cambiamento arriverà in Primavera, portando con sé nuovi progetti.

Pesci. Sul lavoro potreste ricevere delle conferme importanti per i vostri progetti, sarà una giornata positiva anche in amore, perché sei protetto dalle stelle. Date spazio alle relazioni, se ci sono dei sentimenti in ballo.