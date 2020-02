Calciomercato Milan, Januzaj bocciato | Il Milan, in inverno, ha seguito a lungo vari esterni in vista della cessione di Suso. Adnan Januzaj, attaccante della Real Sociedad, era il nome in cima alla lista per sostituire l’esterno spagnolo. L’affare non è andato in porto e alla fine il Milan ha “ripiegato” sulle opzioni offensive già presenti in rosa.

Calciomercato Milan, i motivi del mancato arrivo di Januzaj

Dopo quasi un mese di tira e molla, la trattativa tra Milan e Real Sociedad per Adnan Januzaj ha visto una fumata nera. Fabrizio Romano, giornalista di Sky Sport, nel suo consueto appuntamento di mercato su calciomercato.com, ha svelato i motivi per cui l’affare non si è concluso.

Il Milan ha provato a fare un sondaggio per lui in inverno ma le condizioni della Real Sociedad non hanno convinto i Boban e Maldini. Il club rossonero ha bocciato questa opportunità per la formula con cui avrebbe dovutro acquistare l’esterno belga. C’era un prestito con obbligo di riscatto fissato tra i 15 e i 20 milioni e il club rossonero non se l’è sentita di portare avanti tale trattativa.

Milan, Pioli ritrova Rebic e Castillejo

Il mancato arrivo dell’esterno d’attacco e la cessione di Suso hanno portato il Milan a guardare in casa propria e a recuperare due calciatori poco utilizzati fino a gennaio: Ante Rebic e Samu Castillejo. I due esterni sono stati rivalutati da Stefano Pioli e le loro prestazioni stanno garantendo gol, assist e punti vitali per il prosieguo della stagione.