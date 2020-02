Calciomercato Milan, l’agente di Thiago Silva: “Potrebbe andare via, innamorato dei rossoneri”

Calciomercato Milan, l’agente apre alla cessione dal Paris Saint-Germain: la situazione

Calciomercato Milan – Thiago Silva | E’ tra i nomi più gettonati per la prossima stagione, quello del brasiliano ex capitano del Milan. Il club rossonero vorrebbe replicare l’operazione a zero che ha già vissuto con Zlatan Ibrahimovic. il suo ex compagno di squadra Thiago Silva, sia ai tempi del club rossonero che del Paris Saint-Germain potrebbe dire addio a fine stagione, perché il rinnovo tarda ad arrivare e l’entourage del giocatore starebbe cominciando a guardarsi intorno. Parola proprio dell’agente, che ha rilasciato un’intervista molto interessante ai microfoni di Calciomercato.it. Non esclude un addio al margine della stagione, e le voci che lo vedono accostato al Milan vengono sempre più alimentate.

Ultime Milan, le parole dell’agente sulla situazione di Thiago Silva

E’ in scadenza di contratto il difensore brasiliano del Paris Saint-Germain, Thiago Silva. A giugno 2020 potrebbe esserci addio e, a tal proposito, ha parlato il suo agente, Paulo Tonietto. Quelle che seguono, sono le parole rilasciate a Calciomercato.it: “Di un eventuale rinnovo contrattuale col Psg non abbiamo ancora parlato. L’interesse di Thiago è quello di rimanere a Parigi, ma non dipende solo da lui. Se poi non dovesse rinnovare, tutto può succedere. Thiago ha un amore speciale per il Milan, ma devo dire che non ho avuto alcun contatto con la dirigenza meneghina. Altri club hanno già cercato Thiago, ma per il momento non abbiamo aperto alcuna trattativa”.