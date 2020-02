Calciomercato Lazio, l’agente di Immobile sulle voci: “Ecco la verità”

Calciomercato Lazio, l’agente di Immobile tranquillizza i tifosi sulle voci di mercato: la situazione

Calciomercato Lazio – Immobile | E’ il giorno del suo compleanno: Ciro Immobile compie oggi 30 anni. Il calciatore di Torre Annunziata ha trovato la sua consacrazione con la maglia dei biancocelesti e viaggia forte verso un record importantissimo per quel che riguarda la Serie A. Ha messo nel mirino il record di gol per una singola stagione di Gonzalo Higuain e vuole diventare protagonista, al margine della stagione, anche con la maglia dell’Italia. A fine campionato, senza alcun dubbio, sarà uno dei protagonisti tra i convocati del CT Roberto Mancini, che gli andrà a consegnare una maglia da titolare per il suo reparto offensivo. E’ diventato inoltre un oggetto di desiderio dei top club e a tal proposti, è intervenuto il suo agente, Marco Sommella. Quelle che seguono, sono le sue parole ai microfoni di Radio Incontro Olympia.

Ultime Lazio, le parole dell’agente di Immobile: “State tranquilli, Ciro sta bene a Roma”

Marco Sommella, agente di Ciro Immobile, è intervenuto a Radio Incontro Olimpia. Ecco le sue parole ai microfoni dell’emittente radiofonica sulle voci di mercato che lo vedono lontano dalla Lazio: “A Roma si sente a casa, lui è andato via a 15 anni da Torre Annunziata, poi ha sempre girato. Insieme alla moglie Jessica ha scelto Roma per far crescere i loro figli, forse quella città anche perché è a metà strada tra Napoli e Pescara. Ai tifosi dico di star tranquilli, perché se lo godranno in Capitale ancora per lungo tempo”.