Calciomercato Juventus, Rugani sarà ceduto in estate

Calciomercato Juventus: Rugani, addio a fine stagione

Calcio Mercato Juventus Rugani | Il mercato di gennaio è finito da qualche settimana, e in questa sessione invernale sono stati tanti i giocatori dati per partenti e che alla fine sono rimasti nelle proprie squadre. La Juventus conosce bene questa situazione, con qualche elemento che sta trovando poco spazio, e che da qui a breve potrebbe cambiare decisamente squadra. E’ il caso di Daniele Rugani, più volte accostato a qualche squadra, e più volte dato per partente già scorsa estate. Il centrale ex Empoli alla fine è rimasto, senza però trovare spazio e fiducia da Sarri.

Il tecnico toscano gli ha spesso preferito altri giocatori, e adesso potrebbe essere arrivata la bocciatura finale. Rugani vuole giocare di più, e nonostante sia legato, anche romanticamente alla Juventus, opterà per essere ceduto a fine campionato. In estate arriverà qualche pretendente, i bianconeri aspetteranno la giusta offerta. Questo quanto riportato da cm.com.

Juventus: chi si gioca il futuro?

La rosa bianconera è stracolma di giocatori, forse anche troppi. Troppi soprattutto viste le scelte di Sarri, che puntualmente ricadono quasi sempre sugli stessi uomini. Per un motivo o per un altro qualche elemento andrà valutato, e di conseguenza tenuto o sacrificato a fine stagione. Rugani lascerà Torino, Ramsey è da valutare. Altro caso spinoso quello di Douglas Costa, ecco il motivo.