Calciomercato Juventnus, Malen e Gravenberch nel futuro | La Juventus inizia a studiare già qualche importante colpo di mercato in vista della prossima stagione. I contatti con Mino Raiola proseguono, ininterrottamente per il ritorno a Torino di Paul Pogba ma riguardano anche due giovanissimi talenti dell’Eredivisie che sono seguiti dal noto procuratore italiano. Donyell Malen e Ryan Gravenberch sono due obiettivi bianconeri.

Calciomercato Juventus, Malen e Gravenberch grazie a Raiola

Il futuro di Paul Pogba al Manchester United è tutt’altro che certo. Mino Raiola ha prima aperto alla cessione del “Polpo” in estate e poi ribadito che potrebbe rinnovare con i Red Devils, destabilizzando un po’ i piani della Juventus per il centrocampo del futuro. Con i bianconeri, però, si parla anche d’altro. Piacciono due giovani talenti del campionato olandese, Malen e Gravenberch, seguiti da Raiola.

Chi sono Malen e Gravenberch

Donyell Malen, classe ’99, attaccante del PSV Eindhoven. 17 gol in 25 presenze e uno strapotere fisico che lo hanno reso uno dei migliori giocatori di tutta l’Eredivisie nella prima parte di stagione. Poi si è dovuto fermare per un problema al ginocchio e per un’operazione delicata che lo sta tenendo lontano dal campo. La sua valutazione è già altissima: il PSV chiede almeno 50 milioni di euro, stando a quanto si legge su calciomercato.com. Costa meno, ma vale tanto, anche il centrocampista dell’Ajax, Ryan Gravenberch che compirà 18 anni a metà maggio. Il centrocampista ha siglato già 2 gol in 7 presenze con la maglia della prima squadra dell’Ajax e aprirà certamente un’asta feroce in estate.