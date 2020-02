Calciomercato Fiorentina, Castrovilli si auto-blinda: Juventus avvisata

Calciomercato Fiorentina: Castrovilli blocca la concorrenza, le sue parole

Calcio Mercato Fiorentina Castrovilli | Una stagione piuttosto altalenante per la Fiorentina, la quale soltanto nelle ultime sfide sta riuscendo ad accumulare qualche risultato positivo. In generale stanno arrivando delle prestazioni soddisfacenti soprattutto da parte dei singoli, con qualcuno in particolare che si sta mettendo in luce bene. E’ il caso di Castrovilli, talento purissimo della viola, e che con le sue prestazioni è riuscito a suscitare l’attenzione da parte di tantissimi club. Il giocatore però ci ha tenuto più volte a specificare le sue intenzioni, e in una recente intervista al Corriere dello Sport, lo ha fatto nuovamente:

“Ho rinnovato, credo nel progetto Fiorentina. Questa piazza merita tanto, il mio obiettivo è fare bene e tornare in Champions League”

News Fiorentina: Castrovilli si blinda, Juventus in stand-by

Parole molto importanti quelle pronunciate dal giovane centrocampista viola, soprattutto considerando i vari assalti su di lui. Le sue intenzioni sono quelle di restare a Firenze, ma occhio sempre alla Juventus, che già a gennaio aveva provato con più di qualche avance. Per ora la situazione sembra essere tranquilla, ma la sensazione è che da qui a poco possano arrivare altri sondaggi e proposte.