Ultime Inter, Conte: “Eriksen? L’unica cosa che studio per lui è l’inglese”

Antonio Conte, prima di parlare in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Ludogorets, si è soffermato ai microfoni di Sky Sport.

Notizie Inter, le parole di Conte

Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione: “La squadra non sta male, all’Olimpico c’è stata prestazione ma non risultato. Questa è un’altra competizione e vogliamo fare bella figura, con la giusta voglia, anche perché di fronte abbiamo un avversario tosto. Ci saranno delle rotazioni ma è inevitabile, con tanti impegni ravvicinati, è giusto dare possibilità a dei giocatori che stanno lavorando tanto e che se lo meritano, domani andrà comunque in campo la migliore formazione”. Un passaggio anche su Eriksen, e anche questa volta, dopo l’ultima frase enigmatica, arriva una battuta: Eriksen? L’unica cosa che sto studiando per lui è l’inglese, vedo da parte vostra troppa ansia, da parte nostra e del giocatore c’è voglia di lavorare, siamo sereni e va bene così“.

