Oroscopo di domani 20 febbraio: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo Giovedì.

Oroscopo Paolo Fox 20 febbraio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata particolare. In questi giorni ci sono troppe tensioni da risolvere. Non cerchi mai le soluzioni semplici e ti proponi sempre nuove sfide. Entro Aprile puoi ottenere qualcosa di buono.

Toro. Sole favorevole, buone notizie in queste 24 ore. Giornata che porterà interessi nuovi, fine settimana di rallentamento. Sono certo che tu sia in uno dei momenti più creativi e produttivi della tua vita.

Gemelli. Necessario prendere le distanze da tutto quello che ti intristisce. L’amore e le amicizie possono fare un piccolo miracolo. Da questa sera fino a sabato cerca di organizzare qualcosa di divertente.

Cancro. Meglio evitare scontri e conflitti. Situazione un po’ difficile da gestire. Situazioni che sembravano in crescita ora sono in ribasso. Ci vuole pazienza.

Leone. Prossimi tre giorni combattenti. Ti invito a fare le cose che senti senza forzare troppo le situazioni. Dovrai stare doppiamente attento. C’è un po’ di calo fisico.

Vergine. Oroscopo bello verso Marzo. Ora puoi contare su un rapporto solidale. Giornata positiva.

CLICCA QUI PER L’OROSCOPO VIDEO DI PAOLO FOX

Oroscopo Paolo Fox 20 febbraio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. In molti non sono in forma da inizio settimana. Queste sono giornate in cui c’è un certo attrito nel rapporto con gli altri. C’è stanchezza a livello fisico. Bel recupero da venerdì.

Scorpione. In questi giorni devi cercare sempre di trovare soluzioni per gli altri, in particolare le persone a cui vuoi bene. Attento a dire cose che non pensi: in amore a volte non sei del tutto chiaro, meglio evitare discussioni.

Sagittario. Relazioni d’amore e d’amicizia che possono essere più importanti tra giovedì e sabato. Escludiamo domenica perché sarà una giornata sottotono. Cerca di stare accanto alle persone che ami e che ti interessano.

Capricorno. Giovedì che ti invita a fare qualcosa in più per te stesso. Mese che non è stato molto passionale. Nell’ambito del lavoro ci sono state piccole tensioni. Lavoro eccellente, puoi definire un accordo o un contratto.

Acquario. Hai bisogno di vivere relazioni in modo libero. Saturno in arrivo tra qualche settimana. Arriva un fine settimana migliore.

Pesci. Bisogna programmare qualcosa per il fine settimana. Quando praticamente ci sarà tutto il cielo a favore. Ora diranno che non sono felici. Pensi sempre a una persona che ti ha illuso. Non pensare più al passato e vai avanti.