Notizie Milan, le ultime sull’infortunio di Kjaer e Saelemaekers

Il problema infortuni al Milan sta cominciando ad assumere toni gravi: si sono aggiunti di recente all’infermeria anche Kjaer e Saelemaekers.

Ultime Milan, stop per Kjaer

Era uscito malconcio dalla gara contro il Torino: oggi è arrivato il punto sulle condizioni di Simon Kjaer. Il centrale ha rimediato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni, ma appare complicato a questo punto vederlo in campo contro la Fiorentina, nell’anticipo serale del sabato. E se andiamo a ricordare che anche Musacchio e Duarte non sono al meglio, ecco che potrebbe scendere in campo dal primo minuto Matteo Gabbia, centrale classe ’99, già subentrato proprio al posto del danese contro i granata.

Notizie Milan, problemi per Saelemaekers

Soltanto 13 minuti in Serie A e 10 in Coppa Italia per il neoacquisto rossonero ed è gia tempo di fermarsi: il belga ex Anderlecht ha rimediato un trauma contusivo-distorsivo in allenamento. Ecco quindi che ormai è possibile parlare di una vera e propria emergenza per Stefano Pioli: anche perché, oltre ai giocatori già citati, giova ricordare come anche Biglia e Calhanoglu hanno dei problemi di natura fisica, oltre al lungodegente Krunic. Uomini contati quindi in difesa e centrocampo per i rossoneri, non sarà facile dare continuità ai risultati positivi delle ultime 6 partite, quando hanno conquistato ben 13 punti su 18 disponibili.