Notizie Fiorentina, Iachini su Chiesa: “E’ da 20 gol a campionato”

Ultime Fiorentina | Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a La Nazione. Il tecnico dei viola si è raccontato alle pagine del quotidiano, soffermandosi sul momento della sua squadra che dopo il 5-0 di Marassi contro la Sampdoria spera di aver finalmente ingranato nella lotta salvezza sperando di ambiare a qualche traguardo maggiore.

“Io non sono abituato a pensare solo alla difesa, cerco di mantenere l’equilibrio giusto. Futuro? Il contratto c’è, ma adesso non ne voglio ancora parlare.

Recuperi? In 45 giorni Lirola è tornato dirompente, è un’arma in più su quella fascia e ci sta aiutando tanto. Badelj? E’ recuperato, anche lui regolarmente disposizione per la sfida con il Milan”.

Ultime Fiorentina, Iachini sui giovani

Il tecnico ha parlato anche dei talenti che stanno crescendo alla Fiorentina e del rendimento di Federico Chiesa, finalmente anche in gol:

“Vlahovic è un talento puro che sta crescendo partita dopo partita, lo stesso discorso vale anche per Castrovilli. Tutta la rosa sta migliroando molto.