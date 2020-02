Calciomercato Roma, Haaland offerto ai giallorossi: i dettagli

Erling Haaland è stato offerto alla Roma, parola di Sebino Nela: a fare da intermediario un ex campione giallorosso, ma la società ha rifiutato l’affare.

Calcio mercato Roma, Haaland poteva essere giallorosso

Nel calcio come nella vita, bisogna semplicemente capire quando è il momento di rischiare e quando no. E secondo quanto raccontato dall’ex giallorosso Sebino Nela, c’è stato un momento in cui la Roma non ha avuto fortuna, o il giusto tempismo. “Due anni fa un ex calciatore della Roma propose a Monchi il cartellino di Haaland“, ha dichiarato il tecnico a Centro Suono Sport, “costava 4 milioni, la società scartò l’ipotesi e lo prese il Salisburgo“.