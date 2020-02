Calciomercato Napoli: Vlahovic nel mirino da gennaio

Calciomercato Napoli: Vlahovic il sogno di ADL

Notizie Calcio Napoli | Dusan Vlahovic “pazzo” di Napoli: sia con la maglia della Primavera, che con quella della prima squadra l’attaccante ha sempre fatto benissimo contro gli azzurri.

La punta della Fiorentina, autore di uno dei gol che hanno decretato il ko interno in campionato contro i viola, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport sarebbe finito da tempo anche nel mirino del club partenopeo, che lo aveva individuato come terminale offensivo ideale del gioco di Gattuso già a gennai.

Ci sarebbero stati già durante la sessione invernale dei sondaggi da parte del Napoli per il calciatore ma la Fiorentina non ha voluto sentire ragioni e adesso sta provando a rinnovargli il contratto.

Ultime Napoli: chi in attacco la prossima stagione?

Gli azzurri in effetti sono alle prese con un bel dilemma. Da chi sarà composta la coppia d’attacco per la prossima stagione? Il Napoli ha già acquistato dalla SPAL il cartellino di Petagna. L’attaccante sbarcherà in azzurro a fine anno. Oggi in organico nel ruolo di prima punta ci sono Milik, Llorente e Mertens.

Il loro futuro, per ragioni diverse, è in discussione. Il polacco ha un contratto fino al 2021 e le trattative per il rinnovo proseguono a rilento. Della stessa lunghezza è quello di Llorente che non sembra aver convinto Gattuso. L’accordo con il Napoli, per Mertens, invece scade a fine stagione.