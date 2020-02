Calciomercato Inter, Handanovic troppo importante: si pensa al rinnovo

Calciomercato Inter: rinnovo Handanovic, la strategia nerazzurra

Calcio Mercato Inter Handanovic | Una stagione sicuramente molto positiva quella dell’Inter, che in questi ultimi mesi è riuscita a trovare una grande potenza di fuoco offensiva, ma soprattutto una solidità difensiva fuori dal comune. Complice anche la grande, ennesima, stagione di Samir Handanovic, capitano perfetto per Conte. Il portiere è attualmente infortunato, ma il suo rendimento non è stato mai messo in dubbio, tanto da convincere la società a prolungare la storia d’amore.

Ausilio e Marotta si stanno occupando delle questioni interne alla rosa, e anche il rinnovo per il portiere. La strategia sarebbe quella di prolungare il contratto fino al 2022. Una scelta sicuramente saggia, visto il grande apporto di Handanovic alla squadra.

Ultime Inter: infortunio Handanovic, chi sarà il vice?

Il rinnovo per Handanovic con molte probabilità arriverà da qui ai prossimi mesi, ma intanto l’Inter dovrà trovare una soluzione visto il suo recente infortunio. Si pensa ad un sostituto, ed in particolare ad un portiere in grado di fargli da vice, anche quando ritornerà in pieno organico. Nelle ultime ore sono stati fatti tanti nomi, ma uno soprattutto ha suscitato l’attenzione di tutti. Ha già giocato in Serie A con la maglia di una big, ecco di chi si tratta.