Martin Braithwaite è un nuovo attaccante del Barcellona: i blaugrana sono in emergenza per quanto riguarda l’attacco, falcidiato dagli infortuni, e così hanno ingaggiato un altro giocatore, anche se il termine per il mercato è scaduto.

Calcio mercato, per il Barcellona c’è Braithwaite

Il Barcellona si è deciso alla fine: tra i tanti nomi vagliati per trovare un sostituto agli infortunati Suarez e Dembelé è lui, il ventottenne bomber del Leganes, il prescelto. I catalani hanno pagato la clausola rescissoria presente nel contratto di Braithwaite con il suo ormai ex club, nelle cui casse finiranno 18 milioni di euro. Il danese, ex di Tolosa, Bordeaux e Middlesbrough, ha messo a segno 6 gol nella Liga finora e, come riferito da Mundo Deportivo, sosterrà domani visite mediche e primo allenamento a disposizione di Quique Setien. Per lui è già pronto un contratto di tre anni e mezzo, ovvero fino al 30 giugno 2023.

Perché il Barcellona ha potuto comprare fuori mercato?

C’è un articolo del regolamento ufficiale della RFEF, la federazione spagnola , per la precisione il 124.3, che ha permesso questo trasferimento. Tale norma afferma che, previa autorizzazione della federazione, una società possa acquistare un calciatore per sostituirne un altro per un infortunio o per problemi di salute che superino i 5 mesi per quel che riguarda i tempi di recupero. In questo caso quindi è possibile dire che Braithwaite arriva per sostituire Dembelé, la cui stagione è praticamente terminata.