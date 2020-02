Ultime Juventus, Chiellini in campo contro l’Inter?

Juve news Chiellini | Giorgio Chiellini, difensore e capitano della Juventus, è tornato in campo contro il Brescia nell’ultima partita di Serie A. Una manciata di minuti per il calciatore che mancava da sei mesi in campo a causa del brutto infortunio al legamento crociato. Intanto, ora Chiellini mette nell’obiettivo la gara contro l’Inter per scendere in campo da titolare. Il calciatore vuole bruciare le tappe dopo l’esordio contro il Brescia, non vede l’ora di poter affiancare i suoi compagni e dare il proprio contributo dopo tanti mesi di gare viste dalla tv o dalla panchina.

Notizie Juventus: Chiellini fissa la data per una maglia da titolare, Pjanic riposa

Giorgio Chiellini ha come obiettivo una data, quella del 1 marzo, dove la Juventus affronterà all’Allianz Stadium l’Inter di Conte per un match chiave della lotta scudetto. Non sarà facile, ma nemmeno impossibile. Chiellini vuole una maglia da titolare per quel match. Ora bisognerà ritrovare il minutaggio e secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, il calciatore avrebbe chiesto alla Juventus di giocare una partita in settimana amichevole per mettere ancora minuti nelle gambe.

“Vedremo se riusciremo a fargli fare una partita con l’Under 23 o l’Under 19”.

Questo è quello che aveva annunciato Sarri dopo la gara con il Brescia. L’U19 mercoledì pomeriggio scenderà in campo per il ritorno della semifinale di Coppa Italia Primavera con la Fiorentina. Potrebbe essere quella l’opportunità per Chiellini di giocare per ritrovare minutaggio.

Intanto, niente di preoccupante per Miralem Pjanic, l’esito degli esami ha escluso lesioni, soltanto affaticamento muscolare per lui. Il calciatore potrebbe essere a disposizione contro la SPAL in campionato, ma quasi sicuramente non scenderà in campo per riposar, in vista della gara di Champions della prossima settimana con il Lione. Al posto del centrocampista bosniaco, spazio a Rodrigo Bentancur in regia.