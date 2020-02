Juventus news, botta e risposta di Klopp e Sarri

Notizie Juventus Klopp | Avevano fatto discutere le dichiarazioni di Jurgen Klopp dei giorni scorsi: “Ma come fa la Juve a non avere 10 punti sulle altre? Sono loro i favoriti in Champions League”. Intanto, l’allenatore del Liverpool chiarisce dopo la risposta di Maurizio Sarri: “Klopp è sempre molto divertente”. Un dialogo a distanza che continuano e si accende con il ritorno alla Champions League. Da oggi inizieranno gli ottavi di finale e la prima partita la giocherà proprio il Liverpool, sul campo dell’Atletico Madrid. Klopp in conferenza chiarisce la questione Sarri e del campionato italiano, lanciando una frecciatina al PSG.

Ultime Juventus, le parole di Klopp

Queste le parole dell’allenatore dei Reds in conferenza stampa su Sarri, la Juventus e il campionato italiano:

“Non volevo assolutamente mettere pressione a Maurizio (Sarri, ndr), non faccio questi giochetti mentali. Lo rispetto troppo e mi fa piacere quando dice che sono divertente. La gente però mi fa domande e spesso sembra come se io non pensassi prima di parlare, non devono essere prese troppo seriamente le cose che dico. Mi sono solo chiesto come mai la Juventus non avesse ancora 10 punti di vantaggio in campionato. Dopo aver visto Lazio-Inter ho capito il motivo, L’Inter è tornata a giocarsela e la Lazio sta facendo la stagione della vita. Comunque ora posso dire che la più grande favorita per la Champions è il PSG. Non credo che le mie parole possano mettere pressione alle altre squadre”.