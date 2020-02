Calciomercato Juve, Icardi torna all’Inter: il PSG non lo riscatta

Calciomercato Juve Icardi | L’attaccate tornerà a Milano. Ancora tutto da decidere il futuro del calciatore argentino. Non sembrano arrivare segnali positivi da Parigi riguardo un riscatto di Mauro Icardi (alla cifra di 70 milioni di euro). Il bomber argentino dunque farà ritorno a Milano e poi dovrà cercare un nuovo club, dato che la sua avventura all’Inter è ormai terminata la scorsa stagione a causa di alcuni avvenimenti accaduti a livello personale. Oltre la Juventus, ora c’è anche il Real Madrid che pensa a lui.

Mercato Juve: è sfida al Real Madrid per Icardi

In 26 partite, il calciatore ha messo a segno 18 gol in Francia. I soliti numeri di Mauro Icardi. In prestito al Paris Saint Germain, ma di proprietà dell’Inter, il calciatore pare che non sarà riscattato dai parigini alla cifra fissata la scorsa estate di 70 milioni di euro. Secondo Diario Gol, anche il Real Madrid è fortemente interessato al calciatore visto come possibile erede di Karim Benzema. Finita la sua esperienza all’Inter, che ora con Lautaro Martinez e Romelu Lukaku ha già per i prossimi anni l’attacco completo. Non sarà difficile per sua moglie e agente Wanda Nara trovare una nuova sistemazione il prossimo anno a Mauro. L’attaccante è fortemente voluto da anni dalla Juventus che proverà l’acquisto anche vista l’età di Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain. Intanto ora c’è un altro club che dovrà sfidare la Juve, il grande Real Madrid di Florentino Perez.