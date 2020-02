Calciomercato Juventus, Douglas Costa si gioca il futuro: può partire

Calciomercato Juventus: Douglas Costa non convince appieno

Calcio Mercato Juventus Douglas Costa | Una Juventus che continua a dare grande importanza al mercato, soprattutto quello interno, con qualche giocatore che andrà valutato da qui ai prossimi mesi. Sarri può godere di una rosa forte e competitiva, ma che allo stesso tempo sta dando diversi problemi per quanto riguarda la tenuta atletica. Nell’ultimo periodo ci sono stati infatti tantissimi stop dovuti a problemi fisici, e adesso le scelte del tecnico non possono che essere condizionate.

Chi si è fermato di nuovo è Douglas Costa, esterno brasiliano che fin qui ha giocato pochissimo, e che ancora una volta è stato costretto a dare forfait. Quest’ultimo è molto stimato dalla dirigenza, ma non sono da escludere eventuali valutazioni a fine anno. Il giocatore è forte, ma non sta rendendo, la cessione può esserci. Per ora però, è tutto rimandato, così come riportato da cm.com.

Notizie Juventus: anche Ramsey sotto osservazione

Douglas Costa andrà aspettato, e se non dovesse migliorare la sua condizione fisica, ecco che a fine stagione ci sarà una cessione, anche a malincuore. Stesso discorso per Ramsey, arrivato quest’anno, ma mai decisivo nei suoi minuti in campo. Il gallese è a rischio, su di lui già tante pretendenti.