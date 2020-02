Calciomercato Juventus, Giorgio Chiellini rinnova fino al 2021

Calcio mercato Juventus: Chiellini rinnova ancora

Calciomercato Juventus Chiellini rinnovo | Giorgio Chiellini rinnova ancora con la Juventus. All’età di 35 anni (36 il prossimo agosto), il difensore è appena tornato dopo sei mesi dall’infortunio al legamento crociato. In scadenza il prossimo giugno 2020, Chiellini potrebbe firmare già adesso per qualsiasi altro club per la prossima stagione, ma questo non accadrà. Il rinnovo di Giorgio Chiellini con la Juventus per un’altra stagione rappresenta soltanto una formalità. Le parti hanno già raggiunto l’accordo e l’annuncio è atteso prossimamente per ancora una stagione, difficile pensare al prolugamento di due stagioni.

Mercato Juventus, il rinnovo di Chiellini fino al 2021

Una notizia molto importante per la Juve e il popolo bianconero, in particolare per il difensore e capitano della Juventus. Il calciatore, appena tornato dal grave infortunio, presto potrebbe tornare anche tra i titolari di Maurizio Sarri. Intanto il club punta ad ufficializzare il rinnovo nelle prossime settimane per aumentare la fiducia nel calciatore in questo periodo di ritorno in campo molto importante. De Ligt è in continua crescita, ma il ritorno di Chiellini potrebbe rappresentare un ‘problema’ per il giovane calciatore che si troverebbe con meno spazio, ma con più voglia di dimostrare e crescere al fianco di campioni come Bonucci e il capitano. In scadenza a giugno, Chiellini prolungherà sicuramente il suo contratto con la Juventus per un’altra stagione.