Notizie Napoli, infortunio per Hysaj: condizioni e tempi di recupero

Elseid Hysaj è stato tra i protagonisti della vittoria del Napoli contro il Cagliari: suo l’assist per il gol di Mertens valso la vittoria, ma c’è apprensione intorno a lui per le sue condizioni visto che ha abbandonato il campo anzitempo per un infortunio.

Ultime Napoli, stop per Hysaj

Succede all’80’ di Cagliari-Napoli, finita con il punteggio di 0-1 con gol del belga servito dall’albanese. Da quando è arrivato Gattuso, il terzino è tornato ed essere una pedina fondamentale dello scacchiere azzurro (il mister di lui ha detto che potrebbe “scrivere un manuale sulla difesa a 4″): per questo la sua assenza potrebbe pesare molto nelle prossime partite.

Come annunciato dal club partenopeo, si tratta di distorsione al ginocchio destro: le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni, a partire dall’allenamento di domani, ma è possibile che l’esterno vada incontro ad un lungo periodo lontano dal terreno di gioco.

Mercato Napoli, le ultime sul rinnovo di Hysaj

Da imprescindibile a scarto, per poi tornare di nuovo in cima alla lista delle cose da fare. Con Sarri era a arrivato a valere oltre 30 milioni, per poi dimezzare il suo valore con Ancelotti. Adesso che Gattuso mostra di credere in lui, le trattative per il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2021 sono frenate dal suo agente, Mario Giuffredi, che gestisce anche Di Lorenzo. In realtà, più che frenarle, il manager vorrebbe incanalarle verso una cessione organizzata: rinnovare sì per evitare inconvenienti, ma per poi dargli il via libera, vista la concorrenza con l’ex Empoli nello stesso reparto.