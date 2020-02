Moviola 24a giornata, Rocchi da urlo ma manca un rosso

Moviola 24a giornata, Rocchi da urlo

Moviola 24a giornata, ecco i voti del Corriere dello Sport agli arbitri che sono scesi in campo ieri. Tutti molto bene ad esclusione di Irrati colpevole di “aver utilizzato troppo il VAR e non aver visto gli episodi da solo. Nel complesso, tuttavia, anche la sua direzione è stata buona.

ABBATTISTA 6,5

Udinese-Verona0-0

CHIFFI 6,5

Juventus-Brescia 2-0

Manca un chiaro giallo (tendente anche a colorarsi, ma non rosso) per Cuadrado, piede a martello alto su Bisoli, il colombiano non affonda mai il piede, però Corretti i due cartellini per Ayé in 195”



IRRATI 4

Sampdoria-Fiorentina 1-5

Il VAR lo salva anche stavolta. Secondo il corriere la sua prova è stata “macchiata” dal troppo utilizzo del VAR.

MARIANI 6,5

Sassuolo-Parma 0-1

DOVERI 6,5

Cagliari-Napoli 0-1

ROCCHI 6,5

Lazio-Inter 2-1

Lazio-Inter: la moviola del Corriere