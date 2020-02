Calciomercato Napoli: Mertens, pronti 15 milioni da un’altro club

Calciomercato Napoli: Mertens, pronti 15 milioni dal Monaco

Ultime Calcio Napoli, Mertens aspetta ma rischia l’addio. Come riportato dal Corriere dello Sport, nonostante la perla di ieri che lo porta ad passo da Marek Hamsik (miglior marcatore della storia del Napoli), il folletto belga potrebbe dire addio.

Colpa del contratto in scadenza e delle sirene di mercato che continuano a suonare per una punta che, nonostante l’età, continua a trascinare e ad inventare come confermato dallo stesso Rino Gattuso.

Centoventi gol, spalmati in sette anni, in una galleria ch’è colma d’abbaglianti opere d’arte che sfilano di nuovo in quella parabola capace di schiudere all’immensità: centoventi gol, divisi in due vite. La prima da esterno con 34 centri, e la seconda da prima punta con 86 marcature. Cagliari è la sua isola del tesoro e lo diventa (statisticamente) l’11 dicembre del 2016, quando lo scugnizzo si straccia di dosso ogni apparente inibizione per il nuovo ruolo.

Ultime Napoli: il Monaco spinge forte

Intanto il suo contratto “piange”. Negli ultimi giorni è appena pervenuta un’offerta dal Monaco che sarebbe pronto a mettere sul piatto quindici milioni per due anni (cinque per farlo firmare, altri dieci per gustarselo) e al quale De Laurentiis, ostinatamente intenzionato a tener con sé, ha offerto nove milioni secchi e la possibilità di restare a Palazzo Donn’Anna, facendone una scelta di vita, inevitabilmente di cuore.