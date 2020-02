Calciomercato Milan, Kjaer felice e convincente: vuole restare

Calciomercato Milan: Kjaer, scelto il suo futuro

Calcio Mercato Milan Kjaer | Una fase di stagione davvero molto delicata per il Milan, che adesso sarà impegnata in diverse partite complicate, a partire da quella di stasera contro il Torino. I rossoneri nell’ultimo periodo sono sembrati migliorati in alcune zone di campo, soprattutto in difesa, dove adesso pare esserci più solidità e compattezza. Complice sicuramente anche l’arrivo di Kjaer, che ha dato bravura ed esperienza affiancando Romagnoli.

Il centrale danese è arrivato con un po di scetticismo a Milano, ma con il passare delle partite è riuscito a convincere sempre di più Pioli e tifosi. La sua avventura al Milan procede per ora molto bene, e lo stesso giocatore si è detto più volte felice della sua scelta. Il suo futuro lo ha già deciso: vuole restare. Questa la notizia riportata da cm.com.

News Milan: Kjaer confermato, si aspetta Rebic

Kjaer vuole restare, e il Milan potrebbe avere ancora bisogno di lui anche l’anno prossimo. Lo stesso discorso vale per Rebic, altro giocatore che in queste ultime gare ha fatto vedere tutto il suo potenziale. Per il croato arriverà la conferma, e pare che Boban si sia già messo a lavoro per il riscatto. Queste le ultime novità sulla questione.