Ultime Juventus, Dybala si scaglia contro i tifosi bianconeri

Gesto plateale dell’argentino verso i propri sostenitori al momento di segnare la splendida rete che ha sbloccato il punteggio di Juventus–Brescia.

Notizie Juventus, Dybala contro i supporter juventini

La Joya e la rabbia. La lotta scudetto quest’anno è più combattuta, con 3 squadre a contendere da vicino il titolo alla Vecchia Signora. Ed i tifosi che avevano fatto la bocca al dominio italiano, hanno ad un certo punto cominciato a fischiare gli uomini di Sarri, reo per molti, a sua volta, di non aver plasmato una vera squadra, ma un misto della Juve che fu e quella che invece dovrebbe essere. Così dopo aver calciato quella splendida punizione che ha sbloccato il risultato, Paulo Dybala ha rivolto un gesto ampio verso il settore del tifo bianconero, chiedendo con veeemenza di smetterla con quell’atteggiamente verso sé stesso e i compagni.

La Joya ritrovata

Un atteggiamento mai visto prima per quanto riguarda la punta bianconera, che chiaramente mostra sostegno innanzitutto verso il proprio tecnico, nell’ultima settimana al centro di diverse voci in merito ad un suo addio a fine stagione. L’argentino infatti è sicuramente tra quelli che hanno beneficiato di più del cambio di allenatore, visto che l’anno scorso stava perdendosi tra prestazioni incolori e qualche panchina di troppo. Quest’anno, oltre al minutaggio, è anche il tabellino a dargli conforto: in 31 gare complessive, tra campionato e coppe, ha messo a segno 12 gol e servito 11 assist.