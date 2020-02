Notizie Juventus, agente Rugani: “Poteva andar via”

Ultime Juventus | Daniele Rugani, difensore della Juventus, sta vedendo poco il campo in questa stagione. Partito come 5a scelta e ad un passo dall’addio in estate, il centrale è stato costretto a restare prima per lo stop a Chiellini, poi per quello di Demiral.

Ultime Juventus, l’agente di Rugani è stufo

Intanto, la Juventus domani alle 15 affronterà il Brescia con l’obiettivo di ripartire subito col piede sull’acceleratore dopo la sconfitta di Verona e il pareggio in Coppa Italia a San Siro contro il Milan. La squadra di Sarri spera di tornare a conquistare i tre punti. A cm.com ha parlato l’agente del centrale Davide Torchia, procuratore tra gli altri di Daniele Rugani ed Ernesto Torregrossa.

Rugani merita maggior spazio?

“Daniele sta facendo di tutto, nelle ultime partite è andato benissimo. Peccato che non è rientrato nelle ultime rotazioni”.