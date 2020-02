Milan, Rebic consacrato da Dalic | La stagione di Ante Rebic con il Milan sta vivendo un momento di picco con il croato che ha trovato 5 gol in pochissime presenze, segnando sia nel derby che nella sfida di Coppa Italia contro la Juventus.

Milan, Rebic conscrato da Dalic

Il Commissario Tecnico della Croazia, Dalic, ha parlato del momento positivo dell’attaccante del Milan che si sta consacrando in rossonero.

“Non sono sorpreso di quello che sta facendo. Ero più sorpreso quando non giocava ma capivo che aveva difficoltà all’inizio. Un periodo di adattamento è sempre necessario. Inoltre giocava in una posizione non congeniale al suo modo di stare in campo. E’ un attaccante ma è soprattutto un esterno”.

E’ felice del suo rendimento? “È un giocatore che ha bisogno della fiducia di tutti e ora finalmente ce l’ha. Può fare la differenza in Serie A e oggi lo sta dimostrando. È veramente forte. Sono felice di ritrovarlo in grande forma. Ho bisogno di lui. In Croazia hanno scritto tante cose negative su di lui, mi hanno anche chiesto come facevo a convocarlo se non giocava. La risposta è che io l’ho sempre sostenuto e ci ho sempre creduto. Non ho mai pensato di escluderlo”.

Rebic, i numeri stagionali

L’attaccante croato sta diventando sempre più indispensabile nello scacchiere di Stefano Pioli, all’indomani delle ottime prestazioni che sta mettendo in campo. Nella stagione attuale ha collezionato 15 presenze tra Coppa Italia e Serie A. Ha messo a segno 5 reti e fornito un assist vincete ai compagni.