Mercato Milan, Sirigu obiettivo concreto per il dopo Donnarumma

Mercato Milan: Sirigu può arrivare, è il sostituto di Donnarumma

Mercato Milan Sirigu | Il mercato del Milan continua ad essere molto attivo, e intanto la dirigenza sta valutando soprattutto le questioni interne, legate a permanenza, rinnovi e cessioni. Il caso più spinoso è senza dubbio quello relativo a Donnarumma, con il quale non è ancora stato trovato nessun accordo per quanto riguarda il prolungamento di contratto. Chiaro come il giovanissimo portiere sia ormai al centro di tante voci, ed è altrettanto chiaro di come a fine stagione possa effettivamente dare l’addio al Milan.

I rossoneri dovranno accelerare i tempi, ma nel frattempo cominciano a fare delle considerazioni. Servirà un eventuale sostituto, possibilmente che sia all’altezza, e che possa portare sicurezza a tutto il reparto difensivo. Stando a quanto riportato da Tuttosport in mattinata, pare che i rossoneri stiano valutando concretamente Salvatore Sirigu, attuale portiere del Torino, e da qualche anno considerato come uno dei portiere più forti in campionato.

Ultime Milan: Sirigu pista calda, rinnovo lontano per Donnarumma

Sirigu è un’ipotesi più che attendibile in ottica Milan, specie dopo le ultime notizie riguardanti Donnarumma. Il rinnovo è molto lontano, e attualmente c’è uno stallo totale, indizio in più che porta ad una partenza. Le cose cambieranno in casa rossonera, e la rivoluzione potrebbe partire da dietro.