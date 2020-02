Tweet on Twitter

Share on Facebook

Lazio-Inter, Skriniar: “Partita complicata, attenti su Immobile”

Ultime Inter | Milan Skriniar, difensore dell’Inter, ha parlato prima della gara contro la Lazio nel corso di un’intervista concessa a InterTV:

“Sarà una partita complicata, sicuramente diversa dalle altre. In gare del genere dobbiamo dimostrare che squadra siamo e di che livello siamo. Abbiamo recuperato tutte le energie possibili perchè non c’è stato tanto tempo. Ma abbiamo tanti giocatori forti, questo non è un problema.

Come si ferma Immobile? Bisogna stare attenti e concentrati: tutta la difesa deve parlarsi, essere aggressiva. Speriamo di fare una buona gara all’Olimpico”.