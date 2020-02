Lazio-Inter, Milinkovic-Savic: “Inter e Juve sappiano che siamo lì per lo Scudetto”

Sergej Milinkovic-Savic, match winner di Lazio-Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro i nerazzurri.

Lazio-Inter, le parole di Milinkovic-Savic a Sky

Adesso non ci si può più nascondere. Per lo Scudetto c’è anche la Lazio. La vittoria contro l’Inter è stato il 19° risultato utile consecutivo degli uomini d’Inzaghi e nelle parole del centrocampista si ascolta una ferma fiducia nelle possibilità di conquistare il titolo: “Non c’è solo la mia firma, ci sono gli altri ragazzi, siamo una famiglia e si vede tutto sul campo, speriamo di restare su questa strada. L’Inter non ha giocato bene nel primo tempo ma ha fatto gol, negli spogliatoi ci siamo detti che questa era la nostra partita. Pressioni? Rimaniamo che non è un obbligo, quella è la Champions. Juventus ed Inter devono sapere che siamo lì, loro non mollano ma non molliamo neanhe noi“.