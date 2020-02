Tweet on Twitter

Share on Facebook

Lazio-Inter: le formazioni ufficiali della gara

Lazio-Inter: le formazioni ufficiali della partita in programma allo stadio Olimpico alle ore 20.45. Le due squadre sono a caccia della Juventus vittoria oggi contro il Brescia. L’Inter vuole ritornare al primo posto a pari punti dai bianconeri mentre la Lazio con un successo si ritroverebbe seconda in classifica in solitaria ad un solo punto dalla capolista.

Lazio: in aggiornamento

Inter: in aggiornamento