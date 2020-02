Lazio-Inter, Conte: “Eriksen non cambia il destino, siamo arrivati qui senza di lui”

Antonio Conte, tecnico dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare la sconfitta dei suoi all’Olimpico contro la Lazio.

Le parole di Conte a Sky Sport

Una sconfitta che ora mette l’Inter a -3 dalla vetta, quindi ogni discorso Scudetto è ancora aperto. Lazio-Inter è l’epifania definitiva delle ambizioni biancocelesti, ma non la morte di quelle nerazzurre. Ecco le parole del tecnico salentino: “Non siamo stati impeccabili, il piccolo errore diventa decisivo. Fa parte di un processo di crescita, ma abbiamo commesso delle ingenuità, i ragazzi devono continuare a migliorare e diventare più sereni con il lavoro. Eravamo in vantaggio e ci siamo fatti rimontare, come col Barcellona, col Dortmund, partite che avevi in pugno e poi le hai perse. Ribadisco, dobbiamo fare un percorso, i ragazzi devono lavorare e migliorare per affrontare tutte le situazione nella giusta maniera. L’impegno c’è stato e li ringrazio per questo, stiamo provando a dare fastidio in testa alla classifica, era uno scontro diretto e dobbiamo sapere che c’è tanta strada se vogliamo dare fastidio quest’anno”.

L’analisi di Conte su Eriksen

“Non voglio entrare nel dettaglio, ma dobbiamo essere più sereni nelle situazioni, i ragazzi stanno facendo il loro percorso, i margini che abbiamo sono importanti, il calciatore poi deve metterci del suo per migliorare. Quando vinci pensi che devi difendere il risultato ed invece la miglior difesa è l’attacco, abbiamo molti giovani, qualcuno ha cambiato modo di giocare, non fasciamoci la testa, la partita è stata equilibrata. Eriksen? Serve equilibrio nella fase difensiva come in quella offensiva, un giocatore non cambia le sorti della squadra, siamo arrivati fin qui senza Eriksen”.