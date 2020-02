Lazio-Inter, Ashley Young: “Per lo Scudetto ci siamo ancora”

Ashley Young, in gol questa sera contro la Lazio, è intervenuto davanti alle telecamere di Sky sostenendo le ambizioni Scudetto dell’Inter.

Le parole di Young nel postpartita Sky

La sua rete poteva decidere Lazio-Inter, ma poi sono arrivate quelle di Immobile e Milinkovic-Savic a ribaltare il risultato. Soddisfazione a metà quindi nel commento dell’esterno inglese, ecco quanto raccolto dalla nostra redazione: “La cosa che più mi dispiace è non aver vinto anche se ho segnato. Siamo ancora in lizza per il titolo, anche se questa è stata una sconfitta, stasera però abbiamo lottato molto, quindi andiamo avanti. Eriksen? In Premier League era un giocatore fantastico, arriva in una squadra forte, non si può discutere il suo valore“.