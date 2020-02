Lazio-Inter 1-1: gol di Immobile, polemiche sul rigore (VIDEO)

Pareggio targato Immobile nel secondo tempo di Lazio-Inter: l’attaccante trasforma un calcio di rigore precedentemente assegnato per un fallo proprio su di lui di De Vrij.

Gol e polemiche, come ci si aspetta in una sfida Scudetto. Dopo il vantaggio con Ashley Young, i padroni di casa trovano il pareggio grazie a Ciro Immobile (29 gol in 24 giornate di Serie A), che dal dischetto spiazza Padelli al 49′. La massima punizione era scaturita da un calcio di rigore, assegnato dopo il consulto del VAR Mazzoleni, con proteste a margine da entrambi i lati. Per i nerazzurri De Vrij meritava l’espulsione, mentre per i biancocelesti, chiaramente, il contatto era stato troppo lieve. Ha deciso ad ogni modo la tecnologia, si va avanti.