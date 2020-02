Lazio-Inter 0-1, primo gol in Italia di Ashley Young (VIDEO)

La rete di Ashley Young sblocca il punteggio di Lazio–Inter al 44′ minuto: ecco il video del suo tiro al volo.

Il gol di Ashley Young per lo 0-1 di Lazio-Inter

Azione insistita dell’Inter che sblocca la gara poco prima della fine del primo tempo. Il pallone va da una parte all’altro del campo finché si arriva sulla destra da Candreva. L’ex biancoceleste calcia in maniera potente e così Strakosha non può bloccare ma respinge forse impunemente al centro dell’area di rigore, dove si trova Ashley Young: il 34 enne inglese, che per molti anni ha giocato anche in attacco, si coordina rapidamente e sblocca il punteggio con una girata di destro potente. Si tratta del primo gol in Serie A per l’esterno arrivato all’Inter nell’ultima sessione di mercato.