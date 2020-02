Calciomercato Juventus, Pogba è un’ipotesi concreta per giugno: addio dal Manchester United

Calciomercato Juventus – Pogba | Non c’è da nascondersi, l’ex Juventus è nuovamente in orbita Serie A. La società bianconera, a piccoli passi, tenterà di riavvicinarsi al suo ex centrocampista, Paul Pogba. Il campione del Mondo piace al club piemontese, che ne gradirebbe il ritorno. Lavora sottobanco il CFO della Juventus, Fabio Paratici, il ritorno in Serie A potrebbe concretizzarsi nella prossima estate. E’ fuori attualmente dai giochi al Manchester United, perché deve fare i conti con l’infortunio che lo tormenta ormai da tempo. La situazione all’interno del club dei Red Devils, però, continua ad essere complessa e la Juve vuole farsi trovare pronta non appena gli si presenterà davanti l’occasione.

Notizie Juventus, riecco Pogba: il francese sarebbe in rottura con il Manchester United

Le parole del potete agente, Mino Raiola, hanno fatto parecchio rumore anche in terra britannica. Stando a quel che rivelano i colleghi del Sunday Mirror, ci sarebbero nuove news legate al centrocampista francese, Paul Pogba. La dirigenza del Mancheser United avrebbe deciso di dare via il centrocampista francese, ancor prima dell’Europeo che andrà in scena nella prossima estate. Non vuole rischiare un’ulteriore svalutazione, con l’operazione che andrebbe dunque a chiudersi per 100 milioni di euro. La Juventus spingerà per un ribasso, ma difficilmente lo United andrà a cedere. Pogba vedrebbe nella Juve un gradito ritorno, ma occhio alla concorrenza forte che arriva dai top club europei. Su di lui resta sempre, sullo sfondo, il Real Madrid di ‘Zizou’ Zidane.