Cagliari-Napoli, Maran: “Penalizzati dalla partenza, prima girava tutto bene”

Al termine di Cagliari-Napoli, davanti alle telecamere di Sky, è intervenuto il tecnico dei rossoblu Rolando Maran per commentare il match.

Le parole di Maran a Sky nel postpartita

Una sconfitta amara contro gli azzurri, un avversario sportivamente odiato, che segna una mancanza dalla vittoria che dura ormai da più di 2 mesi, con delle riflessioni da fare e soprattutto azioni da compiere. Fa il punto della situazione a Sky il tecnico dei sardi: “La contestazione? Non ci fa piacere, proviamo a rendere felici i tifosi. Non riusciamo a vincere da molto e questo sta condizionando tutto. Il ruolino di marcia in Serie A è in linea con le aspettativa ovvero essere lì a ridosso delle posizioni che contano. Col Napoli è stata una partita combattuta ma non ce l’abbiamo fatta a portare la gara dalla nostra parte. Non siamo stati brillanti ma ci abbiamo provato senza mollare mai. Adesso gira così, dobbiamo cambaire noi la situazione grazie ai risultati, forse partire in un certo modo ha aumentato le aspettative. Dobbiamo avere la concentrazione di andare a guadagnarci un risultato che ci manca. Oggi non eravamo tranquilli in campo, o almeno non quanto serve, ma l’impegno non è mancato. Prima girava tutto bene, ora no, ma non un fatto di fortuna o sfortuna, è anche un discorso di sicurezza che viene meno“.