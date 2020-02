Borussia Dortmund, Emre Can stuzzia la Juventus | E’ bastata una sola settimana a Emre Can per prendersi il Borussia Dortmund e il tifo giallonero. Una settimana fa l’ex juventino ha esordito in Bundesliga con la maglia del Borussia, e ha subito segnato contro il Leverkusen anche se non è rimasto soddisfatto per il risultato finale.

Borussia Dortmund, Emre Can punzecchia la Juventus

“La squadra deve imparare che, una volta in vantaggio, bisogna giocare in maniera un po’ più sporca. Bisogna difendersi meglio. In fase di non possesso dobbiamo dare tutti di più, dare maggiore equilibrio. Così non si vincono le partite, bisogna difendere meglio”.

Come ti senti al Borussia? “Voglio aiutare la squadra. È bello avere finalmente la sensazione di essere importante. Negli ultimi mesi per me non era così, ora spero di continuare a percorrere questa strada. Se dietro riusciamo a essere stabili, possiamo raggiungere qualcosa di grande, perché in attacco siamo sempre pericolosi”.

Emre Can felice lontano dalla Juventus

Con Maurizio Sarri tante panchine, poche presenze e fuori dal progetto tecnico da agosto ad oggi. A gennaio ha fatto di tutto per dire addio alla Juventus: voleva a tutti i costi giocarsi le sue carte in vista di Euro 2020 con la Germania. Al Borussia Dortmund si è subito ben inserito, diventando subito un giocatore importante per Favre.