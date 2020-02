Ultime Juventus, Klopp stuzzica la rivale di Champions League: “Come fanno a non stracciare il campionato di Serie A?”

Ultime Juventus – Klopp | Guarda in casa altrui il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp. Non gli si può dare torto al tecnico tedesco, perché i pensieri gli mancano in Premier League, dove ha praticamente già staccato il Manchester City di oltre venti punti, proseguendo la strada verso il titolo in Premier League. Tutto va in discesa per il suo team ed è per questo che trova tempo per parlare anche della Juventus. Stuzzica l’amico Maurizio Sarri, con cui spesso ha scherzato pubblicamente, il manager del club di Liverpool. Ecco le sue parole ai microfoni di ‘Guardian’: “La Juventus per me era favorita quando eravamo all’inizio della stagione, per la vittoria della Champions League. Non seguo molto il calcio italiano, ma mi chiedo come sia possibile non vederli primi con dieci punti di vantaggio sulle altre. Maurizio Sarri ha la rosa migliore che abbia visto in tutta la mia vita, la qualità dei giocatori che hanno da loro è pazzesca”.

Le parole di Jurgen Klopp

Ha continuato a parlare Jurgen Klopp delle rivali di Champions, non solo in chiave Juventus, ma anche allargandosi sulle top squadre d’Europa: “Anche la rosa del Bayern Monaco è importante, così come quella del Psg. Non posso non parlare di Barcellona o Manchester City. Dove arriveremo? Non lo so, al momento non vogliamo neanche pensarci perché c’è solo l’Atletico Madrid tra i nostri obiettivi. Lo scorso anno abbiamo dimostrato di poter battere chiunque, ma ciò non vuol dire che potremo rifarlo senza problemi. Ci sono squadre forti, dobbiamo essere pronti a lottare. Servirà anche molta fortuna”.