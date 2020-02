Mercato Juventus, strategia Pogba: due possibili contropartite

Mercato Juventus: Pogba nel mirino, si studia la strategia

Mercato Juventus Pogba | La Juventus non si ferma mai, soprattutto sul mercato, dove i bianconeri cercano e cercheranno di rincorrere qualche obiettivo in vista della prossima stagione. Il primo della lista è sempre Paul Pogba, suggestione e sogno di mercato da ormai qualche anno. Paratici sta studiando la giusta strategia per convincere il Manchester United, e pensa in particolare a qualche possibile contropartita. Per ora sono due i giocatori “sacrificabili”: Ramsey e Rabiot.

Entrambi sono profili apprezzati dai Red Devils, ed entrambi non sono riusciti ad incidere con la casacca bianconera. La valutazione è di circa 25-30 milioni di euro, e chissà che la proposta non possa essere accettata. Il club inglese si è praticamente rassegnato a perdere il centrocampista francese, e sta aspettando solo un’offerta valida. Questo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport.

News Juventus: Ramsey per arrivare a Pogba?

Le due possibili contropartite che la Juventus ha intenzione di proporre, potrebbero anche far vacillare lo United, ma occhio ovviamente alla concorrenza spietata del Real Madrid. I bianconeri devono accelerare i tempi, e ad oggi sembrerebbero disposti a cedere il gallese Ramsey, che per l’ennesima partita non è riuscito a convincere Sarri. Per l’ex Arsenal sono arrivati già diversi interessamenti dalla Premier League, Red Devils compresi.