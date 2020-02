Lecce-Spal, Di Biagio: “Una pazzia la salvezza, ma ci credo”

Gigi Di Biagio, tecnico della Spal, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Lecce al Via del Mare.

Le parole di Di Biagio a Sky

Debutto amaro per il tecnico sulla panchina degli estensi, visto che è arrivata una sconfitta contro il Lecce nello scontro diretto per la salvezza. Era la prima ma il tempo ormai cominicia a sgocciolare. Questo il commento del tecnico: “Dovevamo venire qua e fare risultato. Bisogna insistere su ciò che abbiamo fatto in settimana, se si va a vedere la partita meritavamo qualcosa in più. Non deve interessarci degli altri, noi dobbiamo fare punti in maniera molto veloce. Siamo arrivati tante volte negli ultimi 30 metri, non ricordo nel secondo tempo un tiro del Lecce, sono soddisfatto per quello che ho visto, ma finiamo per parlare di niente visto il risultato. Se il coraggio è quello di oggi, parlare di salvezza può essere da pazzi, ma io sono il primo a non mollare, quelli che sono davanti possono perdere punti. Rispetto a Lecce, Brescia e Genoa non siamo inferiori“.