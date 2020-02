Calciomercato Milan: Donnarumma può salutare, stallo totale per il rinnovo

Calciomercato Milan: rinnovo Donnarumma, non si sblocca l’affare

Calcio Mercato Milan Donnarumma | Un Milan impegnato parecchio in questa parte di stagione, soprattutto per quanto riguarda il mercato interno, quello delle uscite. Particolarmente spinoso sta diventando il caso Donnarumma, con il quale non si è riusciti ancora a trovare un accordo per il rinnovo. Le cose si stanno complicando parecchio, e il tempo stringe sempre di più, soprattutto tenendo in considerazione la scadenza per il portiere.

Dall’altra parte c’è Raiola, agente di Gigio, che conosce bene la situazione, e non sembra apprezzare per nulla queste perdite di tempo da parte dei rossoneri. Per ora c’è stallo totale, e la sensazione è che se si dovesse andare troppo per le lunghe, ecco che la situazione potrebbe diventare insostenibile. Questa la notizia riportata da TMW.

Ultime Milan: Donnarumma dirà addio?

Una questione parecchio complicata per il Milan. Donnarumma è un gioiello, ma a quanto pare i rossoneri non hanno ancora fatto il passo decisivo per trovare un accordo sul rinnovo. A fine stagione l’ipotesi addio è più che concreta, bisognerà non solo stringere i tempi, ma anche assicurarsi che le pretendenti non facciano la fila a giugno. Real Madrid, PSG e Juventus sono in agguato, il Diavolo è in pericolo.