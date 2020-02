Calciomercato Juventus: Icardi in calo, vuole tornare in Italia

Ultime Juventus, Mauro Icardi vuole tornare in Serie A. Come riportato da Sportmediaset, la Juventus sarebbe tornata prepotentemente all’attacco per Mauro Icardi. In vista della prossima stagione e dell’estate Paratici avrebbe riaperto i contatti con l’entourage del calciatore per il suo passaggio a Torino.

L’attaccante argentino, visto anche il calo di rendimento, potrebbe tornare in Italia a prezzo di saldo.

Ma c’è di più: il calco di forma del calciatore non sarebbe casuale: un solo gol nelle ultime 6 gare con il Paris Saint-Germain, dopo una prima parte di stagione da urlo.

Dietro l’involuzione ci sarebbe l’interesse della Juve: i bianconeri vorrebbero aprire una trattativa con il Psg per portare l’attaccante in Italia.

Per far questo, tuttavia, Leonardo dovrebbe riscattarlo dall’Inter e poi scambiarlo con Pjanic, offerto come contropartita tecnica. Un giro di affari complicato ma non impossibile.

Juventus: che intreccio per Icardi

Il riscatto di Icardi è fissato a 65 milioni di euro dopo il prestito dall’Inter per 5 milioni. Una cifra alta ma non elevatissima. Tuttavia c’è da considerare che l’attaccante ha il contratto in scadenza con i nerazzurri nel 2021 (dopo il prolungamento dello scorso anno). Un dettaglio non da poco visto che il calciatore, che attualmente potrebbe valere anche di più, potrebbe lasciare Parigi (o Milano) ad un prezzo ribassato vista la prossimità della scadenza.