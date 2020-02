Calciomercato Inter, Lautaro al Barcellona: chiesto un attaccante, possibile scambio

Calciomercato Inter: il Barcellona insiste per Lautaro, strategia nerazzurra

Calcio Mercato Inter Lautaro | L’impronta di Conte si sta facendo vedere eccome su questa Inter, e lo si intuisce parecchio anche andando ad osservare il rendimento da parte di qualche singolo. Uno dei più positivi fin qui è stato senza dubbio Lautaro Martinez, diventato cattivo sotto porta, cinico, e con una fame sconsiderata. L’attaccante argentino sta vivendo un’annata straordinaria, e non è un caso se tante big ci hanno fatto e ci stanno facendo un pensierino.

Le pretendenti sono tante, ma una su tutti sta cercando ad ogni costo di portare avanti la trattativa: il Barcellona, che già in estate ha provato l’affondo, e che adesso pare stia programmando un altro assalto in estate prossima. I blaugrana non si tireranno indietro neanche di fronte alla maxi clausola, e i nerazzurri intanto studiano la strategia. A proposito di questo nelle ultime ore è arrivata una notizia clamorosa da Tuttosport: i nerazzurri hanno chiesto un attaccante in cambio di Lautaro, ovvero Griezmann. Che possa esserci un maxi-scambio?

News Inter: Lautaro osservato da un’altra spagnola

Il Barcellona è senza dubbio la pretendente numero uno per Lautaro Martinez, ma non è affatto l’unica spagnola in corsa. C’è infatti un’altra big sulle tracce del Toro, news e dettagli riportati dalla nostra redazione.