Un vero e proprio eurogol è quello messo a segno da Antonio Sanabria nel corso di Bologna-Genoa: il paraguayano ha portato palla per oltre 60 metri.

Il gol di Sanabria in Bologna-Genoa (VIDEO)

Da vedere e rivedere. Un golazo come quelli che faceva al Betis Siviglia è quello realizzato da Antonio Sanabria al Dall’Ara durante Bologna-Genoa, finalmente ad alti livelli anche in Italia. Il bomber raccoglie palla dietro la linea di metà campo e portando palla a grandissima velocità elude il pressing (non perfetto) dei difensori, fino a battere Skorupski in diagonale dopo essersi allargato a pochi passi da lui. Le colpe della difesa di casa sono evidenti ma il gesto tecnico ed atletico è di grandissimo livello.