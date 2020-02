VAR, niente challenge, la Fifa rifiuterà la proposta

Ultime VAR: la proposta della FIGC di assegnare un challenge (ovvero una chiamata) alle due squadre sarà bocciata dalla FIFA.

“La FIGC si è fatta interprete delle richieste pervenute nelle ultime settimane da numerose Società di Serie A ed ha anticipato informalmente alla FIFA la propria disponibilità a sperimentare l’utilizzo del challenge”.

Con queste parole, incluse in un lungo comunicato pubblicato nella giornata di giovedì, la Federcalcio italiana aveva ufficialmente aperto all’utilizzo del challenge, ovvero la chiamata all’on field review da parte delle squadre.

L’obiettivo è quello di portare sui campi di calcio ciò che da anni succede nel tennis, ovvero consentire alle squadre di poter chiedere l’intervento del monitor in una determinata azione.

Tuttavia, a quanto pare, quella che sarebbe un’autentica rivoluzione nell’ambito dell’utilizzo del VAR, per il momento è destinata a restare solo un’idea.

Ultime VAR: Collina si oppone

Come riportato da Repubblica infatti, Pierluigi Collina, che è il responsabile degli arbitri della FIFA, ha già fatto sapere che la proposta non sarà accettata. Il rischio, secondo la FIFA, sarebbe quello di sfiduciare l’addetto al VAR, e di far venir meno la visione continua di tutti gli episodi e di rendere più veementi le lamentele dei calciatori qualora la revisione non portasse a nulla. Quello che per il momento è uno stop netto, con il passare del tempo potrebbe però trasformarsi in un qualcosa di diverso visto che il rendimento di arbitri e VAR nell’ultimo periodo è stato a dir poco disastroso.