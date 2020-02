Ultime Fiorentina – Accolti i ricorsi sulle multe post-Juventus | E’ arrivata la decisione della Corte Sportiva d’Appello, in merito ai fatti andati in scena nel post-partita di Fiorentina-Juventus. Le polemiche alimentate da Rocco Commisso, con il vice-presidente della Juve, Pavel Nedved, avevano portato alle multe da parte del Giudice Sportivo. E’ stato presentato ricorso nei giorni scorsi da parte del club viola, con protagonisti anche Daniele Pradé, Joe Barone e Giancarlo Antognoni. Complessivamente, avevano ricevuto multe di circa 55mila euro. Il motivo? Le proteste nei confronti dei direttori di gara.

E’ arrivata la decisione sulle, che non sono state tolte alla, ma dimezzate. Le multe, in totale, sono state. Al momento, stando a quanto riportano i colleghi di Goal.com, sarebbe stata sospesa quella di, conche invece dovranno sborsare 10mila euro a testa, per sommare i 20mila sopracitati., come riferito dal comunicato ufficiale del Giudice Sportivo, era stato multato per un ‘epiteto gravemente offensivo nei confronti del direttore di gara’. Pradé , invece, per ‘aver urlato un’espressione irriguardosa con atteggiamento minaccioso ed offensivo’. Il momentaneamente sospesoper ‘aver proferito a voce alta frasi gravemente offensive’.