Oroscopo di domani 15 febbraio: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo sabato.

Oroscopo Paolo Fox 15 febbraio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Un periodo positivo per te, dopo qualche problema avuto in queste ultime settimane, finalmente riesci ad intravedere la luce. In amore le cose vanno decisamente meglio, i sentimenti diventano nuovamente una priorità per te. Occhio alle finanze però.

Toro. Grandi novità soprattutto sul lavoro, dove finalmente vi sentite molto più apprezzati rispetto a qualche tempo fa. Adesso i vostri progetti vi entusiasmano e suscitano interesse negli altri, cercate di continuare così.

Gemelli. Giornata molto positiva sul lavoro, un tuo progetto potrebbe avere molto successo, e finalmente ti senti valorizzato appieno. Continua così, febbraio sarà un mese molto positivo.

Cancro. Oggi trovi la giornata un po’ noiosa, con l’umore basso. Evita tensioni e polemiche, Venere sarà dalla tua parte: passione e sentimenti potrebbero accendersi, favorite le storie che cominciano in questo periodo.

Leone. Ti senti pieno di energie in questa giornata, vorresti prendere tante iniziative, specialmente in amore. Occhio però a non calcare troppo la mano, soprattutto se si tratta di nuovi incontri.

Vergine. Occhio agli attacchi, qualcuno può parlarti alle spalle. Evita le polemiche e le discussioni, continua a non metterti contro le persone che ti stanno intorno, non aiuterà.

Oroscopo Paolo Fox 15 febbraio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Con la calma, verrai fuori dai momenti turbolenti. Problemi economici in vista, questa è la tua maggiore preoccupazione. Sul lavoro potresti essere irascibile, cerca di tenere la calma.

Scorpione. Domani e domenica saranno giorni un po’ particolari, quando potrebbe affiorare qualche attrito nel rapporto di coppia.

Sagittario. Giornata di totale stallo per quanto riguarda l’amore: ci sono delle situazioni ancora da risolvere, ma non abbattetevi, semplicemente rimandate i discorsi.

Capricorno. Ultimamente ti senti un po stressato, specie dopo un mese di gennaio complicato a livello lavorativo. Adesso però si rischia di appesantirsi troppo, è opportuno qualche giorno di totale relax.

Acquario. La settimana potrebbe chiudersi sottotono: va detto che questo è uno dei segni che di recente ha vissuto maggiori perplessità. Sarebbe bene evitare i conflitti in amore, gennaio non è stato un mese facile, può esserci una persona che crea problemi o limita la tua felicità.

Pesci. Le prossime tre giornate vedranno decisamente migliorare le relazioni con gli altri. Il fatto di prendere sempre tutte le cose di petto non vi giova. A volte è meglio fare un passo indietro e delegare agli altri oneri e responsabilità.